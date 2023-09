Turchia-Italia | Qualificazioni Europei Under 21 | quando si gioca | data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si avvicina sempre di più il momento dell’esordio dell’21 nel girone di qualificazione aglidel 2025 in Slovacchia: dopo il primo match con la Lettonia di questo venerdì, gli azzurrini saranno di scena inil 12 settembre alle 18.30 per il secondo incontro del gruppo 1. Sulla panchina della nazionale giovanile siederà per la prima volta Carmine Nunziata, il quale ha sostituito Paolo Nicolato dopo la deludente campagna degli scorsiin Romania, terminata con l’eliminazione ai gironi: il tecnico napoletano ha convocato molti deitori che hanno fatto parte della cavalcata straordinaria dell’20 in Argentina, nei Campionati Mondiali di categoria, il cui titolo è sfumato solamente in finale con ...