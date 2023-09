TS – Se De Laurentiis e il Liverpool dicono no ai sauditi per Osimhen e Salah

(Di lunedì 4 settembre 2023) 2023-09-04 19:34:26 Flash news da Tuttosport: Mail numero uno, presumibilmente in risposta ai 200 milioni di euro per il cartellino di, proposti dall’Al-Hilal al Napoli: “Con questa offerta non potete comprare neanche un piede di“. Mail numero due, presumibilmente per replicare a una nuova richiesta saudita: “Per l’anno prossimo, penso che potrete offrire 500 milioni e probabilmente valuteremo la vostra offerta. Ma ripeto: forse“. Se il club più titolato del regno arabo pensava che ingaggiare il capocannoniere dell’ultimo campionato sarebbe stata una mera questione di denaro, si sbagliava di grosso. E s’illudeva, ritenendo che, presi Neymar (felicemente sbolognato dal Psg), Milinkovic Savic, Mitrovic e Ruben Neves, sull’asse Riyad-Napoli non ci sarebbero stati problemi per. Lo scambio di mail rivelato ...

... il giovane talento ha scelto l'Al Ahli, beffato il Napoli di De. In taglio alto spazio ... Tuttosport titola 'allarme Chiesa': la cessione di Salah potrebbe riaprire la pistaper l'...Gabriel Veiga colpisce perché ha 21 anni ma Diogo Jota (dal) ne ha 26, come Ruben Neves. ... il mondo del calcio europeo ha cominciato a seguire le orme di Aurelio Deche con gli ...Non c'è stata totale intesa tra l'entourage del ragazzo e De, ma è un qualcosa di non ... Ad inizio estate c'è stato un interesse della Premier, su tutti Arsenal,e Newcastle, ma ...

Lo scambio di mail rivelato dall'Equipe e intercorso fra De Laurentiis e io sauditi, in copia l'agente del calciatore, è decisamente significativo, nell'estate in cui molti giocatori hanno obbedito a ...