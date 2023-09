Troppo Alcaraz per Arnaldi | l' azzurro eliminato in tre set agli ottavi di finale

Il 22enne sanremese è sconfitto in tre set ROMA - La favola newyorkese di Matteo Arnaldi finisce qui. Lo scoglio Carlosalto per il 22enne sanremese, che saluta gli Us Open agli ottavi dopo una splendida avventura. Mai così avanti in uno Slam, dopo aver eliminato a sorpresa Norrie l'azzurrino non ...Matteo prova a non mollare, tiene il suo turno di servizio, ma ormai ètardi,chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 6 - 3. SECONDO SET - Il secondo parziale inizia ...Il momento chiave arriva all'8° gioco quandosi trova a servire sul 15 - 30 e Matteo spreca una ghiotta occasione tirando in rete un dritto lungo linea in un game perso poi ai vantaggi. ...

Arnaldi da applausi ma Alcaraz è troppo forte e ora aspetta Zverev ... Tuttosport

