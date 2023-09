Triestina-Trento lunedì 04 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati

...Live del giorno su Calciomagazine SERIE C 20.45 Alessandria - Novara Fiorenzuola - Renate Vicenza - Albinoleffe Mantova - Padova Pergolettese - Pro Sesto Pro Vercelli - Lumezzante...Nella guida tv del 4 settembre 2023 le gare valide per la prima giornata del girone A di Serie C saranno visibili sui canali Sky;anche su Rai Sport Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 4 settembre 2023 ci sono le gare valide per la prima giornata del girone A di Serie C. La regular season ...Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Bruno Tedino per la prima giornata di Serie C NOW 2023/24 della stagione, che vedrà ilaffrontare ladomani alle ore 20:45 allo stadio ...

Triestina – Trento, i convocati di Tesser: tanti assenti, non c'è D'Urso Trivenetogoal

Alle 20.45 si giocano sette sfide del turno inaugurale del campionato 2023/24: tutte le partite si potranno vedere su Sky e una, Triestina-Trento, anche sulla Rai. Spazio al derby piemontese tra ...Il debutto in Serie C del Trento sarà sul terreno della forte Triestina. Il tecnico dei gialloblù Bruno Tedino, ha presentato così il match: "La squadra sta abbastanza bene: sono tutti disponibili ...