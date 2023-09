Tricarico | «Le parole di Amato su Ustica sono gravi»

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 settembre 2023) Come c’era d’aspettarsi a 43 anni dalla strage didove persero la vita 81 persone, le dichiarazioni di Giulianosecondo le quali sarebbe stato un missile francese ad abbattere il Dc9, hanno creato non poche polemiche. Ma soprattutto hanno riportato l’attenzione sulla pista francese che in questi anni è stata più volte battuta da politici e giornalisti ma bocciata nel processo, chiuso con 85 assoluzioni e nessun responsabile della strage. Un mistero durato quasi mezzo secolo, su cui restano delle zone ombra e tante mezze verità di cui abbiamo parlato con il generaleche ha attaccato duramentedifendendo l’aeronautica. «Giulianosembra essere il vero depistatore della strage di, la sua dichiarazione è stata di estrematà ma ...