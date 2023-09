Trasparenze audaci | lunghi strascichi | tacchi vertiginosi Il glamour raggiunge vette inaudite sul red carpet dell' evento di beneficienza più atteso della Mostra

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tappeti rossi ad alto tasso di, eventi esclusivi sul Canal Grande, scintillanti party in Laguna e sfilate da Mille e Una Notte. Alladel Cinema di Venezia 2023, però, c’è spazio anche per la. Si è infatti svolto ieri sera l’ormai iconico amfAR Gala Venezia, l’black tie organizzato dalla fondazione no-profit che dal 1985 si impegna per la ricerca sull’AIDS e la prevenzione’HIV. Un appuntamento ormai imperdibile in cui impegno sociale e Alta Moda si uniscono nel segno di celebrities e star pronte ad accendere i riflettori su una causa di fondamentale importanza. ...