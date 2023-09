Traffico Roma del 04-09-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sulla carreggiata interna del raccordo si procede in coda tra la Bufalotta e la Prenestina mentre in esterna abbiamo code a tratti tra laFiumicino e diramazioneSud su via Nomentanain coda tra Viale Sora Lella e via Rinaldo D’Aquino in direzione Tor Lupara anche sulla stessa via d’Aquino lunghe code verso la Nomentana auto in coda sulla Tiburtina tra Settecamini e Setteville in direzione Tivoli fila in via del Foro Italico tra Corso Francia e la Salaria In entrambe le direzioni segnalato anche un incidente in direzione dell’Olimpico circolazione rallentata tra I Rioni Prati e Borgo dove è cambiata la viabilità in diverse strade per consentire il cantiere in piazza Pia in viale del Caravaggio rallentamenti per un incidente all’altezza del Piazzale ...