Traffico Roma del 04-09-2023 ore 19 | 00

(Di lunedì 4 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto incidente sul Raccordo lungo la carreggiata interna ci sono file tra la Bufalotta e la Tiburtina in carreggiata esterna rallentamenti e code tra laFiumicino Anagnina incidente con rallentamenti in via Tiburtina all’incrocio con via Casal Bianco sempre in zona Settecamini rallentamenti dovuti ai lavori in corso Ci sono file tra via di Salone e viale del Tecnopolo verso Tivoli via di Casal Bianco lunghe code tra la Tiburtina e via di Marco Simone in quest’ultima direzione sempre fuori il raccordo incidente in via di Santa Maria in galleria nei pressi di Santa Maria in Galeria con disagi in entrambi i sensi di marcia incolonnate sulla Nomentana tra Viale Sora Lella e viale Rinaldo D’Aquino verso Tor Lupara sulla tangenziale abbiamo code verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria all’Eur ...