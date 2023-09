Traffico Roma del 04-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascolto ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione gemelli dopo la rottura di tubature è venuta ieri in seguito a un incidente per tale motivo in coda sulla tangenziale Tra Corso Francia e la galleria lavori in via Tiburtina zona Settecamini chiusa la galleria San Getullo ci sono file verso Tivoli tra via di Salone e viale del Tecnopolo a causa della carreggiata è ridotta gli interventi andranno avanti fino al 16 settembre in orario 7:16 prudenza sulla Colombo per un incidente nei pressi di via Laurentina sono possibili rallentamentinel rione Borgo tra Piazza Adriana e Lungotevere in Sassia causa delle modifiche alla viabilità in tutta l’aria dovute al cantiere in piazza Pia i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it da Manuel corretta ...