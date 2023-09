Traffico Roma del 04-09-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto a causa di un incidente stradale avvenuto ieri ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII Enea direzione di via della Pineta Sacchetti ha provocato la rottura di una tubatura idrica con il conseguente allargamento della galleria Attualmente ilè in coda a partire dall’uscita per Corso di Francia trafficata via della Pineta Sacchetti direzione di marcia anche per la presenza di un incidente via Casilina la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via dei Colombi prudenza nella guida e proseguono i lavori di manutenzione sul manto stradale in via Tiburtina fino al 16 settembre è in prossimità di Viale Delle Tecnopolo ilprocede tramite riduzione di carreggiata con la chiusura della galleria San Getullo nella fascia oraria dalle 7 alle 6 di disagi al ...