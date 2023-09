Traffico Roma del 04-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascoltoin coda sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra le uscite Prenestina e Appia presente anche un incidente e a seguito dell’incidente stradale avvenuto domenica permane la chiusura della galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti danneggiato l’impianto idrico notevoli disagi alla circolazione delin coda sulla tangenziale a partire dall’uscita di via delle Valli Piazza Conca d’Oro sullaFiumicino coda pertra l’uscita di via della Magliana Trastevere e il ponte della Magliana intenso ilall’interno della città metropolitana diin tema di lavori per la manutenzione dei binari su Viale Parco del Celio chiusure stradali tra via del Parco del Celio ...