Traffico Roma del 04-09-2023 ore 08 | 30

(Di lunedì 4 settembre 2023) Luceverdeper i trovati all’ascolto a seguito dell’incidente stradale avvenuto domenica permane la chiusura della galleria Giovanni XXIII in direzione Trionfale notevoli disagi alla circolazione con ilin coda sulla tangenziale a partire dall’uscita di via delle Valli Piazza Conca d’Oro nel quadrante nord della capitale coda persulla Flaminia tra Labaro e due ponti su Grande Raccordo Anularein coda in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina e Appia presente anche un incidente sulla tangenziale coda pertra l’uscita a Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni e sulla via Cristoforo Colombointenso tra via Pontina e viale dell’Umanesimo direzione Eur in tema di lavori per la manutenzione di binari su ...