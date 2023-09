Tour of Britain 2023 | Olav Kooij detta ancora legge allo sprint | Persico appena fuori dalla top10

(Di lunedì 4 settembre 2023) Due tappe, due vittorie peralof. Il giovane neerlandese della Jumbo-Visma cala il bis in una delle volata forse più semplici della suagiovane carriera mantenendo il primato in classifica. Per lui si tratta della 10a vittoria in stagione, nonché già la numero 54 per il suo team. Tappa breve e corsa a velocità altissime con partenza ed arrivo a Wrexham, in Galles. In fuga ci vanno quattro corridori appartenenti a squadre “minori”: Jacob Scott, Callum Ormiston, Finn Crockett e Abram Stockman. I primi ad arrendersi sono Scott e Ormiston, mentre Crockett e Stockman vengono ripresi al cartello dei -13 km dal traguardo. Da lì parte un finale furioso in cui tutte le squadre provano a stare davanti sulla sede stradale molto stretta e forse anche pericolosa ...

... Giro di Germania 26 agosto - 17 settembre : Vuelta di Spagna 2 settembre: Circuit Franco - Belge 3 settembre: Maryland Cycling Classic 3 settembre: Bretagne Classic 3 - 10 settembre:of...Sarò alla Bretagne Classic, alofo in alternativa al via di qualche corsa italiana, ma a settembre per la maggior parte del tempo sarò in pista per preparare i Mondiali di Parigi, i ...Il primo, contrariamente a quanto ci sarebbe aspettato, non volerà in Spagna ma sarà impiegato solo a partire da settembre colof2022 come antipasto dei Mondiali di Wollongong. Il ...

VIDEO: Highlights Tappa 1 Tour of Britain 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Seconda tappa e seconda vittoria al Tour of Britain 2023 per Olav Kooij che, dopo la vittoria di ieri, si è ripetuto oggi sul traguardo di Wrexham al termine di 109 chilometri di gara. Il 21enne atlet ...Seconda tappa e seconda vittoria al Tour of Britain 2023 per Olav Kooij che, dopo la vittoria di ieri, si è ripetuto oggi sul traguardo di Wrexham al termine di 109 chilometri di gara. Il 21enne atlet ...