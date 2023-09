Tortona | finanza sequestra 5mila cosmetici tossici cancerogeni a base di Lilial e capi contrafatti- VIDEO

(Di lunedì 4 settembre 2023) La Guardia didiha condotto un'operazione di grande rilevanza,ndo circa 5.000 confezioni di prodotticontenenti il composto chimico noto come "" o "Butylphenyl methylpropional". Questo composto chimico è stato vietato a livello europeo dal marzo 2022 a caus

