Torrione | indagini sulla rapina al supermercato 365

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della squadra mobile diretti dal dirigente Gianni Di Palma anche questa mattina ci sono recati all’interno del365, in via ZX Settembre per ascoltare il direttore ed alcuni dipendenti ma soprattutto prelevare i filmati delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica e risalire all’identità delle due persone che hanno messo a segno unanell’orario di chiusura sabato sera. Erano le 22 quando iltore con il volto trafugato da una maschera ed armato ha minacciato la cassiera con una pistola e si è fatto consegnare quanto presente, una somma che si aggira intorno ai 4000 €. Ad attenderlo fuori, per la fuga, un complice in sella ad uno scooter. Lenon escludono al momento alcune ipotesi. In ...