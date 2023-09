Torino | Zapata saluta l’Atalanta | “E’ stata una bella storia | vi porterò sempre nel cuore”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Duvanha lasciatoper unirsi aldurante gli ultimi giorni di mercato. Con un video su Instagram,i tifosi della Dea: “Ho preso del tempo per trovare le parole giuste e non so nemmeno cosa dire… Perché si è chiuso un momento molto bello della mia vita calcistica… Sono arrivato alnel migliore dei modi…Ricordo ancora quel momento che rimarrà indelebile nel mio, èl’ultima festa della Dea organizzata dai tifosi insieme alla società…Da subito mi avete dimostrato il vostro affetto e il vostro immenso calore…Il resto è, unache mi rende orgoglioso perché l’abbiamo scritta insieme… Grazie popolo Bergamasco, grazie al, grazie ...

Commenta per primo Con l'addio del Papu Gomez, di Ilicic e in ultimo di Duvan, passato al per 10 milioni di euro, in casa Atalanta è finita un'era per il reparto d'attacco. L'attaccante colombiano ha affidato si social il suo saluto dopo cinque anni a Bergamo in

Il commovente messaggio sui social di Zapata, che ha deciso di dedicare delle paroel alla sua ex squadra per salutarla dopo il trasferimento al Torino ...Prima vittoria in campionato per i granata in attesa di vedere all'opera Zapata dopo la sosta per le nazionali ...