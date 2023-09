Torino | Rizzetto Fdi | ' gravi affermazioni di Bombardieri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Reputoledel segretario generale Uil, Pierpaolo, che parla di responsabilità morale del governo e del ministro con riferimento alla morte dei cinque operai a Brandizzo. Auspico chepossa comprendere di aver usato parole non appropriate per questo terribile incidente ferroviario, per il quale vanno approfondite le dinamiche. In merito alla formazione, prevenzione, nelle scuole sulla sicurezza sul lavoro, il segretario della Uil non ricorda che la maggioranza ha presentato a mia prima firma una proposta di legge sull'introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie. La mia pdl, dopo avere completato l'iter nelle commissioni, sta per approdare in aula". Così in una nota ...