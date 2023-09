Torino | Djidji si è operato | le condizioni

Le ultime sulle condizioni di Koffi, difensore centrale del, dopo l'ultimo infortunio. I dettagli Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che Koffisi è sottoposto ad un ...Nuovo intervento per Koffi, il difensore delche a giugno era stato costretto ad un'operazione di Sports Hernia per risolvere i suoi problemi pubalgici. Non è andata bene, come ha confessato Juric un paio di ...COMUNICATOè stato sottoposto a Montecarlo presso l'Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla ...

Il Torino continuerà a fare a meno del centrale difensivo Djidji: dopo i problemi durante la preparazione estiva, c'è stato oggi un intervento chiurgico. Questa la nota con cui il Torino spiega la sit ...Il difensore granata si è sottoposto ad un intervento di addominoplastica a Montecarlo: ecco quando Juric potrà riaverlo a disposizione ...