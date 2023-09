Tommaso Paradiso | il nuovo album è “Sensazione Stupenda”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) In uscita il 6 ottobreha annunciato oggi, 4 settembre, il, fuori il 6 ottobre 2023. Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’è il secondo lavoro in studio della carriera solista die conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Il disco è stato interamente scritto da, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour. Delracconta: «È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia ...