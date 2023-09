Tommaso Imperiali & Daketo vincono il contest «Cover Me» dedicato a Springsteen

(Di lunedì 4 settembre 2023) MUSICA. Successo per il Festival «Bergamo Racconta» al Parco Sant’Agostino. In chiusura, la quarta edizione delMe» che ha visto trionfare la band comasca

Tommaso Imperiali vince il contest “Cover Me” dedicato a Springsteen CiaoComo

MUSICA. Successo per il Festival «Bergamo Racconta Springsteen» al Parco Sant’Agostino. In chiusura, la quarta edizione del contest «Cover Me» che ha visto trionfare la band comasca Tommaso Imperiali ...