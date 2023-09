Tino Vettorello | «Sfamo i capricci delle star Per esempio questi»

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il rombo «alla Clooney», l’orata al whisky per Vasco Rossi (troppo «spericolata» per i suoi manager), gli spaghetti cotti nel Prosecco per Penélope Cruz. E quella volta dell’assaggiatore di Madonna... Lo chef, che da 14 anni cura l’offerta food della Mostra del cinema di Venezia, svela i gusticelebrità passate al Lido o nei suoi tre ristoranti gourmet. L’Orata Spericolata non volevano farla mangiare a Vasco Rossi. Correva il Festival del cinema di Venezia anno 2015, Blasco presentava un proprio docufilm. Quell’orata saltata nel whisky - immaginiamo di un qualche Roxy Bar - secondo l’agente del cantante era vietata. «Ma Vasco mise il naso in cucina, attratto dai profumi, e quando gli dissi amareggiato che non avrei potuto servirgli il piatto pensato per lui, sconfessò i suoi angeli custodi, mi ordinò di portargliela e se la pappò tutto felice», ricorda ...