Timmermans lascia la Commissione Ue | ora passa stranamente per un Pasdaran verde

(Di lunedì 4 settembre 2023) “è un delinquente”: con queste parole Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, definiva poco prima del voto sulla legge europea sul ripristino della Natura il VP e n. 2 dellaFrans, responsabile del Green Deal e delle politiche sul Clima nellaVon der Leyen;si è dimesso qualche giorno fa ed è oggi candidato a diventare primo ministro nei Paesi Bassi per una coalizione tra socialisti e verdi (Partij van de Arbeid e Groen Links); questa inedita alleanza è in buona posizione nei sondaggi per le elezioni anticipate previste in autunno, che si annunciamo però totalmente imprevedibili e si giocheranno in buona parte sul tema dell’immigrazione oltre che sul clima. Frans, socialista, è stato ministro degli esteri olandese, ...