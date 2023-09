Thomas Schäfer - Il futuro di Seat è Cupra

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ildella, dove stiamo concentrando gli investimenti, ha detto a Quattroruote, parlando dei risvolti della transizione,, che oltre a dirigere il brand Volkswagen, ha la supervisione strategica dei due marchi spagnoli, nonché di Skoda. La, in effetti, non è stata interessata dagli investimenti sull'elettrico e rimane concentrata sui modelli a combustione, il che ha sollevato molti dubbi nella stampa e nell'opinione pubblica sul suo destino. Tuttavia, ha precisato, il brand non sparirà. Modelli attuali fino a fine ciclo. Secondo quanto afferma il top manager, i modelli attuali continueranno regolarmente il loro ciclo di vita che significa, deduciamo noi, attorno al 2028 dopodiché il marchio si trasformerà in qualcos'altro, ...