Terra Amara spoiler | Yilmaz scopre che suo figlio è in ospedale e fa un incidente

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le anticipazioni delle nuove puntate dipreviste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena che saranno legati in primis alle vicende di. Il ricco imprenditore, dopo aver ottenuto L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 settembre , alle 14.10 , Behice viene dimessa dall'ospedale . La Dark Lady ha deciso che non trascorrerà la convalescenza ad Istanbul, ma ...... può capitare di trovarsi a metà pomeriggio in quelladi nessuno, che assume i contorni di un ... per solito beve il caffè senza neppure sentirne il profumo, d'un fiato, quasi fosse un'...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena martedì 5 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Behice viene dimessa dall'ospedale. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa ...

Terra Amara Anticipazioni 5 settembre 2023: Behice fa una scoperta che la rende nervosa... ComingSoon.it

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che Fikret è in pericolo: uno dei protagonisti vuole ucciderlo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate. Terra Amara, anticipazioni: Fikret è in pericolo La ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, Mujgan tenta di fuggire con il figlio perché Yilmaz le impedisce di vederlo ...