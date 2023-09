Terra Amara spoiler da orrore | Demir torturato e seviziato | Zuleja fa una macraba scoperta

... può capitare di trovarsi a metà pomeriggio in quelladi nessuno, che assume i contorni di un ... per solito beve il caffè senza neppure sentirne il profumo, d'un fiato, quasi fosse un'...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 settembre , alle 14.10 , Behice viene dimessa dall'ospedale . La Dark Lady ha deciso che non trascorrerà la convalescenza ad Istanbul, ma ...... può capitare di trovarsi a metà pomeriggio in quelladi nessuno, che assume i contorni di un ... per solito beve il caffè senza neppure sentirne il profumo, d'un fiato, quasi fosse un'...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 settembre La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 5 settembre: trama puntata in onda martedì 5 settembre 2023 della soap opera turca Canale 5.Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate di Terra amara in programma dall’11 al 15 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Mujgan chiederà l’aiuto di Zuleyha per ...