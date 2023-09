Tentò rapina | bloccato dopo inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato convalidato il fermo del 45enne che lo scorso 31 agosto in via Taddeo da Sessa, a Napoli, ha dapprima tentato unaai danni di uno straniero e poi ha puntato una pistola contro agenti di polizia giunti sul posto. L’uomo è statoin un appartamento a Cittadella di Casoria. I fatti risalgono appunto al 31 agosto quando alcuni poliziotti, impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori a bordo di una moto, videro un uomo a bordo di uno scooter – poi risultato rubato – mentre, con la minaccia di una pistola, stavando uno straniero. Ci fu quindi un, durante il quale l’uomo puntò l’arma in direzione degli agenti che, a loro volta, esplosero due colpi verso l’alto, a scopo intimidatorio. L’si protrasse fino a Casoria, ...