Tenta rapina a Napoli e scappa all’arrivo dei poliziotti | inseguimento con spari

(Di lunedì 4 settembre 2023) Armato di pistola stavando dire un extracomunitario ma duelo hanno sorpreso e, senza alcuna esitazione, sono intervenuti per fermarlo. Ne è scaturito un, durante il quale gli agenti hanno esploso due colpi di pistola in alto per intimorirlo. È accaduto a, lo scorso 31 agosto.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

In manette e' finito un 45enne: deve rispondere di tentata, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio del 31 agosto. In via Taddeo da Sessa, ...unacon un complice ai danni di alcuni passanti: un minorenne del quartiere napoletano di Ponticelli è stato denunciato dalla Polizia Municipale. L'episodio è accaduto in via San Giorgio ...

