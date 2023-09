(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - Un giovane di 21 anni di origini tunisine è stato, un mese dopo il deposito di una denuncia, con l'accusa di averto diunain un. I carabinieri della stazione di-Scorcola, coordinati dal pm Matteo Tripani, avevano avviato indagini e raccolto una serie di testimonianze che si sono rivelate fondamentali per individuare l'aggressore. Il giovane aveva pedinato lafino a casa, entrando con lei indove le aveva strappato i vestiti, graffiandola, neltivo di violentarla. Nonostante la vittima si fosse divincolata più di una volta, l'aggressore era riuscito ugualmente a denudarsi. Quando poi si erano aperte le porte dell', la ...

Tenta di violentare una ragazza in ascensore, arrestato a Trieste AGI - Agenzia Italia

