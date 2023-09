Tennis | Us Open | Vondrousova e Keys ai quarti

(Di lunedì 4 settembre 2023) New York, 4 set. - (Adnkronos) - La campionessa di Wimbledon Marketaapproda aidi finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La ceca, numero 9 del mondo e del seeding, supera in rimonta la statunitense Peyton Stearns, numero 59 del ranking Wta, con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-3, 6-2 in due ore e 13 minuti.affronterà la statunitense Madison, numero 17 del mondo e del tabellone, vincitrice nel derby a stelle e strisce con Jessica Pegula, numero 3 Wta e terza testa di serie, per 6-1, 6-3 in poco più di un'ora di gioco.

US, New York Arthur Ashe Stadium, ottavi di finale Arnaldi (ITA) 0 Alcaraz (SPA) 0 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US...NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us: il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo Arnaldi . Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell'' Arthur Ashe Stadium ': ...Sfida da sogno per Matteo Arnaldi che, al primo ottavo di finale in carriera in un Major, affronta il n. 1 al mondo sull'Arthur Ashe. Chi vince affronterà Sinner o Zverev nei quarti. Il match è in ...

Due italiani oggi negli ottavi dello us Open: Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che nella notte incontra Sascha Zverev.