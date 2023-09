Tennis | Us Open Swiatek ko agli ottavi contro Ostapenko

(Di lunedì 4 settembre 2023) La polacca sconfitta al terzo set, ora la lettone sfida Coco Gauff. ROMA - Grande sorpresa neglidi finale degli Us: Igaè uscita di scena dal singolare femminile della quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La

... ilè stressante nel complesso, ma dovrei abbracciarlo un po' di più. La prossima volta lo farò diversamente, quindi immagino che sia una cosa positiva. Il tabellone maschile US2022 Il ...USTutto secondo i pronostici della vigilia (o quasi). Gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone maschile agli Usnon hanno regalato grossi colpi di scena. Nella notte Novak Djokovic si è garantito il passaggio ai quarti grazie a una vittoria piuttosto comoda con il croato Borna Gojo. Il campione serbo ha ...La polacca sconfitta al terzo set, ora la lettone sfida Coco Gauff. ROMA - Grande sorpresa negli ottavi di finale degli Us: Iga Swiatek è uscita di scena dal singolare femminile della quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La tennista polacca, numero uno ...

Us Open - Daniil Medvedev fa ridere tutti a fine match: "C'era uno spettatore..." Tennis World Italia

Il secondo azzurro impegnato negli ottavi di finale degli Us Open sarà Jannik Sinner, che dopo aver eliminato Wawrinka, sfiderà Zverev. La sfida tra lo spagnolo e l'azzurro sarà visibile in chiaro su ...La polacca sconfitta al terzo set, ora la lettone sfida Coco Gauff.ROMA (ITALPRESS) - Grande sorpresa negli ottavi di finale degli Us Open: ...