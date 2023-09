Tennis | possibile fusione tra Atp e Wta

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Secondo ‘Telegraph’, latra Atp e Wta sta diventando una possibilità concreta. I vertici Atp e Wta, Andrea Gaudenzi e Steve Simon, stanno lavorando affinché possa avvenire la storica unione. A fine settembre si terrà a Londra una due giorni proprio per discutere della questione. L‘Arabia Saudita, sempre più interessata al mondotico, potrebbe avere un ruolo fondamentale nella faccenda. Infatti, l’Atp ha già discusso della volontà araba di aggiungere un Masters 1000 a Riyadh, ma il calendario non ha spazio per un nuovo evento. Inoltre, le Next Gen Finals sono state assegnate a Jeddah, ma probabilmente non sarà abbastanza. Suonano sirene anche dal Qatar, che già impegnato nel padel, vorrebbe inserirsi anche nel panoramatico. SportFace.