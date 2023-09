Temptation Island | sono tornati insieme! Il colpo di scena che stravolge tutto

(Di lunedì 4 settembre 2023) Cosa è successo alle coppie dopo: tra ritorni di fiamma e rotture definitive, ecco la svolta sbalorditiva.è ormai la tappa più ambita per numerose coppie che vogliono scrutare a fondo le loro relazioni. Se alcune coppie hanno rinforzato i loro legami, altre hanno visto chiudersi un importante capitolo della loro vita. Tuttavia, quale corso hanno seguito queste coppie dopo il programma? La figura di Filippo Bisciglia all’interno del programma ha superato di gran lunga il ruolo di semplice conduttore. Si è dimostrato un vero e proprio “guidatore”, accompagnando le coppie attraverso tempeste emotive, crisi e momenti di riconciliazione. Una sorta di figura fraterna per i partecipanti, pronti a rivolgersi a lui nei momenti critici. In una recente intervista a Tv, Sorrisi ...

Negli ultimi giorni, la relazione tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti è stata oggetto di molte discussioni sui social media. Alcuni seguaci della coppia, conosciutasi a2023 , hanno sostenuto che i due si fossero separati e che Greta avesse incontrato il suo ex fidanzato. Tuttavia, Greta, stufa di queste voci, ha voluto chiarire la situazione: lei e ...... cosa hanno a che fare con il grande schermo e in che modo contribuiscono alla rassegna personaggi come Nikita Pelizon, Clizia Incorvaia o i concorrenti die di altri reality show ...... Federica Aversano si esprime sui nuovi concorrenti e sulle coppie della scorsa edizione Qualche settimana fa, abbiamo conosciuto Brando , Cristian e Manuela Carriero - ex volto di-...

A Venezia cani e por*i, Isabella e Manu di Temptation Island spiegano perché erano sul red carpet Fanpage.it

Vittoria Egidi ha replicato agli haters con un lungo messaggio pubblicato su Instagram dopo la sua partecipazione a Temptation Island.Greta Rossetti smentisce le indiscrezioni secondo le quali la sua storia con Mirko Brunetti, conosciuto a Temptation Island, sia finita ...