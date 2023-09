Temptation Island | protagonista dell’ultima edizione mostra il messaggio di un hater e si sfoga | “Accanimento vergognoso e spropositato”

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’ultimadiè stata particolarmente seguita dai telespettatori affezionati di Canale 5. E se chi ha ottenuto il consenso del pubblico ci ha guadagnato una grande manciata di follower, chi invece non gli è andato a genio, una manciata dis. Glis sono scomodi, si sa, e questa volta a farne i conti è stata Vittoria Egidi. La ragazza ha intrapreso il viaggio nei sentimenti con il suo allora fidanzato Daniele de Bosis. Quest’ultimo, particolarmente amato, a differenza di lei che con la questione del voler “a tutti i costi un figlio” ha fatto storcere il naso a parecchi. Vittoria, però, si è detta comprensiva a proposito dei diversi punti di vista, sul suo percorso. Anche perché, consapevole dei riflettori e di tutto ciò che ne comporta. Ma proprio non ha digerito chi ...

Nel corso della trasmissione sono stati inoltre presentati i nuovi tronisti, due ragazzi e una ragazza, Manuela Carriero , che aveva partecipato un paio di anni fa a'' , in coppia ...Insieme agli influencer di professione troviamo, però, anche personaggi comuni resi noti da programmi televisivi come. L'immagine di Isabella Recalcati e Manu Marascio, ossia la ...La relazione tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura non ha retto la difficile prova di: entrati nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia per risolvere i loro problemi di coppia, dato che in due anni Manuel aveva lasciato Francesca almeno 5 volte , ...

A Venezia cani e por*i, Isabella e Manu di Temptation Island spiegano perché erano sul red carpet Fanpage.it

Da circa un mese e mezzo Temptation Island ha chiuso il villaggio delle fidanzate e i fidanzati ma le coppie che hanno partecipato al programma continuano ad essere al centro del gossip. La maggior ...La coppia formata da Alessia Ligotti e Federico Viviani è stata senza dubbio una delle più discusse della decima edizione di Temptation Island . Il comportamento di lui e le ...