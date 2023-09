TedXFiumicino | ecco i magnifci 7 | tutti gli speaker dell’evento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Fiumicino – Manca davvero poco al primo, in programma l’8 settembre al Castello San Giorgio di Maccarese, sono stati rivelati gli ultimi 3: Marianna the Influenza, Luca Pancalli e Clara Marziali. Cosa possiamo aspettarci? Degli speech potenti in grado di ispirare e produrre riflessioni su temi quali l’uguaglianza e l’inclusione, la disabilità e la malattia. Marianna the Influenza è una giovane content creator e divulgatrice italiana di seconda generazione. Si batte per l’uguaglianza sociale contro la grassofobia, da quando ha capito che la società avesse un problema con il colore della sua pelle e il suo peso corporeo. Tra lesue ragioni di vita, dar voce alle cause più nobili e a chi è più fragile, affinché ci sia un vero cambiamento. Luca Pancalli è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, un riferimento per tutto ...