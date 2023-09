In Italia, a novembre 2022, l'azienda haun'alleanza con Edison proprio per gestire l'... E sulla stessa strada si sono messe altre due multinazionali del Dragone come Midea e. Le nuove ...Scendendo più in profondità per quanto riguarda le specifiche video,riporta una copertura del ... Come già detto, per ora questo TV è statoper il mercato cinese e non sappiamo quindi se ...ha giàche lo farà, ma non tutti potrebbero fare la stessa scelta. Samsung , ad esempio, da anni si rifiuta di pagare per integrare la tecnologia Dolby Vision sui propri televisori e ...

TCL: annunciato il lancio della nuova serie di smartphone NXTPAPER tuttoteK

TCL ha annunciato oggi il lancio della sua nuovissima serie di smartphone NXTPAPER, composta dai modelli TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G.La presenza di TCL Photovoltaic Technology a IFA 2023 va oltre la semplice esposizione di prodotti. TCL è un’azienda di spicco nel settore fotovoltaico e si è fatta notare per la produzione di wafer ...