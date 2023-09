(Di lunedì 4 settembre 2023) Ladi, film presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia in cui lo sport diviene bandiera diper un governo dittatoriale pronto anche a inserirsi in un universo vivo di solidarietà e uguaglianza. Presa, rotazione, soffocamento: ippon. Carrellate, primissimi piani, dinamismo: maitta. Come sottolineeremo in questadi, il cinema prende lo sport, ne assimila il sacrificio, la bellezza dei movimenti, lo stupore delle sconfitte e la sorpresa degli attacchi per fare di ogni inquadratura un pezzo saggistico su domini politici che scalfiscono l'integrità di un mondo volto alla solidarietà e all'uguaglianza. Nessuna retorica, ma tanta azione; nessuna struttura cervellotica, ma tanto cuore. Gli sguardi di universi forzatamente messi contro da ...

Presa, rotazione, soffocamento: ippon . Carrellate, primissimi piani, dinamismo: maitta . Come sottolineeremo in questadi, il cinema prende lo sport, ne assimila il sacrificio, la bellezza dei movimenti, lo stupore delle sconfitte e la sorpresa degli attacchi per fare di ogni inquadratura un pezzo ..., un campionato di judo è il teatro metaforico di una lotta di resistenza e di affermazione. La judoka iraniana Leila e la sua allenatrice Maryam partecipano al Campionato mondiale di judo, ...Presa, rotazione, soffocamento: ippon . Carrellate, primissimi piani, dinamismo: maitta . Come sottolineeremo in questadi, il cinema prende lo sport, ne assimila il sacrificio, la bellezza dei movimenti, lo stupore delle sconfitte e la sorpresa degli attacchi per fare di ogni inquadratura un pezzo ...

Tatami, la recensione: denuncia, colpo, affondo Movieplayer

La recensione di Tatami, film presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia in cui lo sport diviene bandiera di denuncia per un governo dittatoriale pronto anche a inserirsi in ...I demoni senza gli dei del cinema di David Fincher. A tre anni dagli straordinari ‘vampiri del cinema’ di Mank, il cineasta statunitense dirige il suo secondo film consecutivo su Netflix adattando la ...