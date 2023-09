Tatami | la recensione del film di Guy Nattiv e Zar Amiri Ebrahimi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il, 2023. Regia: Guy, Zar Amir. Cast: Arienne Mandi, Zar Amir. Genere: thriller, sportivo. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Venezia 2023. Trama: Leila e la sua allenatrice Maryam raggiungono Tbilisi, dove si stanno per tenere i mondiali di Judo. A meta? dei campionati, le due ricevono un ultimatum da parte della Repubblica Islamica di Iran per fingere un infortunio e ritirarsi dalla competizione. Lo sport non è mai solo una faccenda di atletica. Non è solo sforzo fisico e sudore. Non è mai solo una questione da risolvere nel rettangolo del campo da calcio o nelle quattro mura di una palestra. Lo sport muove valori e muove sentimenti. Lo sport è politica, perché le squadre e gli atleti sono amplificatori sociali e ...

