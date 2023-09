Tarquinia | numeri da record per la 17esima edizione del DiVino etrusco

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 settembre 2023)– Si è conclusa ladelconimportanti che parlano di un grande riscontro di pubblico, oltre 200 mila visitatori stimati, creando profonda soddisfazione per amministratori e organizzatori. L’Amministrazione Comunale con la sinergia della Pro Locoe la direzione vincente di Carlo Zucchetti hanno così prodotto un evento di qualità che ha portato a, per i due lunghi weekend di agosto, migliaia di visitatori intrattenendoli con musica, spettacoli, show cooking, tutti a fare da cornice al punto focale di questo appuntamento annuale: la degustazione, promozione e diffusione della cultura del buon bere e del buon vino che le terre della dodecapoli etrusca sono in grado di generare. Primo ...