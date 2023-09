Taranto | tragico incidente | frontale tra un tir e un auto

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’ennesima tragedia stradale quella che si è consumata a, sulla Statale 7 Appia, in prossimità dello svincolo per contrada Accetta. Nell’arco della mattinata, infatti, un SUV Open Crossland si è scontrato in un fatalecon un tir che si trovava nella corsia opposta. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al conducente L'articolo proviene da Il Difforme.