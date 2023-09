Taranto-Massafra | scontro auto-tir | un morto Incidente stamattina

...sulla via Appia a. Nel terribile scontro tra un Suv ed un camion ha perso la vita una persona. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di,...Secondo il racconto, tutti i dipendenti dello stabilimento di Messina sarebbero stati licenziati e la produzione sarebbe stata trasferita a). I dipendenti licenziati avrebbero poi ...Il castello digremito di gente per cinque sere di fila, per un totale di circa 4.000 persone arrivate per ... anche quest'anno, dal 17 al 21 agosto ha portato in provincia diil meglio ...

Frontale tir-auto sulla Taranto-Massafra, un morto Antenna Sud

TARANTO – Tragico schianto sulla statale 100 all’altezza della zona industriale di Massafra. Intorno alle 10 di questa mattina, per cause in corso di accertamento, un tir ed un’auto si sarebbero scont ...In scena oggi a Massafra, nell’incantevole cornice del Santuario Madonna ... Torna oggi la Via Petrina, il piccolo cammino lungo i meravigliosi scenari del Mar Piccolo di Taranto. Itinerari sui luoghi ...