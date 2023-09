Taranto-Foggia | incendio allo stadio Iacovone al termine del match | nessun ferito ma danni ingenti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unè divampato ieri sera in Curva Sud dello’ aldella sfida di serie C trache ha visto i rossoblù imporsi con il risultato di 2-0. Non si registrano feriti ma sarebberoche vedranno il settore in questione della curva sud probabilmente dichiarato inagibile. Secondo alcuni testimonianze al vaglio della Digos, l’potrebbe essere stato innescato da un fumogeno gettato sui rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica sotto gli spalti dove si trovavano i supporters rossoneri, circa 250, che erano entratia metà della ripresa sembra a causa di un incidente stradale durante il tragitto. Un ...

Al termine della gara di serie C trache ha visto i rossoblù imporsi con il risultato di 2 - 0 ieri sera è divampato un incendio in Curva Sud , settore dei tifosi ospiti . Non si registrano feriti ma sarebbero ingenti i ...Il derby pugliese è finito in fiamme. Al termine della partita di calcio tra, vinta 2 - 0 dai rossoblù, è scoppiato un incendio nella Curva sud, il settore dello stadio Iacovone destinato ai tifosi ospiti. Non ci sono stati feriti, ma l'impianto è stato ...Prende fuoco un settore dello stadio Iacovone nella sfida train attimi che hanno suscitato momenti di paura. Precisamente è stato incendiato il settore ospiti in Curva Sud : ...

Le pugliesi protagoniste sulle pagine sportive dell'edizione odierna del Quotidiano di Puglia all'indomani della prima giornata di Serie C. La testata locale apre con il ...Le fiamme sono state appiccate dai tifosi foggiani, che hanno poi lanciato sassi sui pompieri accorsi per spegnere il fuoco. Settore dichiarato inagibile, in corso le identificazioni dei responsabili ...