(Di lunedì 4 settembre 2023) "Ho incontrato il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. Abbiamo un interscambio in crescita e più di 1600 imprese italiane nel paese, laè il primo partner in Asia....

... indipendentemente da quelle che saranno le decisioni sulla Via della Seta", ha detto. "Certamente, mentre stiamo valutando la partecipazione alla Via della Seta, noirafforzare l'...esportare ancora di più e rendere sempre più operativo il nostro partenariato economico. #DiplomaziaDellaCrescita '. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonioesportare ancora di più e rendere sempre più operativo il nostro partenariato economico'. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio

Tajani, 'vogliamo esportare ancora di più in Cina' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

"Ho incontrato il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. Abbiamo un interscambio in crescita e più di 1600 imprese italiane nel paese, la Cina è il primo partner in Asia. (ANSA) ...Ma ripassi di Ankara compresa l'ultima visita del presidente di Céline si chi in il presidente ucraino in Turchia e l'apertura della strada all'espansione della NATO con l'inclusione della Finlandia e ...