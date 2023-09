Tajani dichiara guerra all’italian sounding | Aiutare imprese che restano all’estero

(Di lunedì 4 settembre 2023) È necessario ”sostituire l’italian, cioè il finto prodotto italiano, perché la crescita si realizza anche al di là dei confini nazionali. Piùitaliane lavorano anche– e non delocalizzano – più cresce il nostro PIL”. Lo hato il ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa durante una visita alla Città Proibita a Pechino. ”Noi abbiamo il dovere di sostituire il finto italiano con il vero prodotto italiano che possiamo produrre ed esportare dall’Italia, ma che possiamo produrre anche con aziende italiane nei diversi Paesi dove c’è una nostra presenza industriale”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(ANSA) - PECHINO, 04 SET - "Anche nel contesto dell'Unione europea, l'Italia è sostenitrice del dialogo con Pechino, come pure ...