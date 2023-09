Tajani a Pechino per “una nuova cooperazione Italia-Cina” Wang Yi | “Noi ponte tra Oriente e Occidente” Mattarella a Pechino nel 2024

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli Stati Uniti hanno fatto capire che la rivalità commerciale con lanon può comunque giustificare uno scontro frontale, un decoupling tra le due potenze. E l’sembra seguire la stessa linea. Lo testimonia il vertice tra il ministro degli Esteri cinese,Yi, e quellono, Antonio, nel corso del quale si è parlato dei due Paesi come “tra” e della necessità di sviluppare la “rafforzata” tra Roma e. Per questo, ha annunciato il fondatore di Forza, anche il presidente della Repubblica, Sergio, nelvolerà nella Repubblica Popolare. “L’antica Via della Seta fu ...

"Bene se Erdogan promuove questa operazione che è un piccolo passo verso la pace ", ha aggiuntoparlando coi giornalisti durante la visita alla Città Proibita a. Il ministro ha ...Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando coi giornalisti durante la visita alla Città Proibita a. Il ministro ha annunciato che chiederà al ministro degli Esteri ..., chiederà adi fare pressione su Mosca per un passo indietro che porti alla fine della guerra. Ma la notizia di oggi secondo la quale Xi Jinping non parteciperà al G20 in India - altro ...

Così Tajani oggi a Pechino prepara il terreno per l’uscita dell’Italia dalla Via della Seta (senza... Corriere della Sera

