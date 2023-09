Taglio Rdc | paura alla protesta di Napoli | ex percettrice sale sul parapetto | si è temuto il suicidio

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati lunghi minuti di, quelli vissuticontro ildel Reddito di Cittadinanza. Durante il blocco stradale a, tra la Galleria della Vittoria e via Acton, una manifestante è salita sulla balaustra-dei giardini di Via Cesario Console. La donna si è aggrappata ad un palo della luce, urlando slogan contro il presidente della Regione, che stamane non ha incontrato i dimostranti a Santa Lucia. Molti hannopotesse compiere un gesto estremo. Alcuni compagni di lotta, col megafono, l’hanno invitata a scendere dal muretto. Un’altra manifestante l’ha raggiunta, cercando di calmarla. Una trattativa è stata imbastita anche dalle forze dell’ordine. Dopo circa mezz’ora laè ...

Da qui il taglio del cuneo, le detassazione, vogliamo stipendi più ricchi per più lavoratori. Il lavoro da libertà e dignità, cosa che il reddito di cittadinanza non da. Va detto che il 60 per cento degli ex beneficiari del reddito di cittadinanza, 144.400 più o meno, già lo ricevono perché ...

Al vaglio del Governo c'è una nuova misura per i redditi bassi per contrastare il caro carburante: il bonus benzina da 150 euro. "Non credo ci siano le condizioni per delle tensioni sociali. Se poi qualcuno vuole strumentalizzare una vicenda se ne assume le responsabilità. Prevalga l'interesse nazionale, non agitando la piazza"