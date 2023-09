Tabaccaia uccisa a Foggia | potrebbe non essere solo tentata rapina

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un uomo di 43 anni è stato fermato con l’accusa dell’omicidio di Francesca Marasco, la72enne. Si tratta di Moslli Redouane, 43enne originario del Marocco che è stato interrogato dai carabinieri. L’uomo ha confessato, ma ha affermato di non avere avuto intenzione di uccidere. Sull’esatta dinamica dell’accaduto sono ancora in corso accertamenti. Proprietaria della tabaccheriaOmicidio- Photo Credits La Gazzetta del MezzogiornoLa vittima lunedì 28 agosto aveva riaperto l’attività dopo la pausa estiva. Molto probabilmente quando iltore è entrato nell’esercizio commerciale la donna ha opposto resistenza e l’uomo l’ha colpita più volte con un coltello uccidendola. Sul 43enne pendeva ...

Tabaccaia uccisa a Foggia, fermato un 43enne che confessa: "Ma non volevo uccidere" TGCOM

Dopo l’omicidio si era disfatto degli abiti che indossava mettendoli in un sacchetto e buttandoli per strada durante la fuga. Ma è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e alla fine, individuato ...FOGGIA - Si chiama Moslli Redouane il marocchino di 43 anni fermato dai carabinieri perché accusato di aver ucciso a coltellate ...