Svapo usa e getta | con i nuovi divieti non si potrà usare

(Di lunedì 4 settembre 2023) La battaglia in Europa contro questi apparecchi continua: una nuova stretta è in arrivo, ecco cosa succederà Continua la battaglia in tutta Europa contro lo ‘’ usa e. Si arriva ad una svolta in un altro dei paesi del Vecchio Continente: dopo Germania, Australia e anche Nuova Zelanda, i vaporizzatori per lo ‘’ usa esaranno vietati in Francia, come parte di un piano nazionale per combattere il fumo. Riguardo questa nuova riforma, il primo ministro Elisabeth Borne ha dichiarato all’emittente RTL – come riporta il Guardian – che il governo “presenterà presto un nuovo piano nazionale per lottare contro il fumo vietando, in particolare, le sigarette elettroniche usa e, i famosi ‘puff’ che danno cattive abitudini ai giovani“. In Europa sempre piùdegli ...

Dopo Germania, Australia e Nuova Zelanda i vaporizzatori per lo 'e getta saranno vietati in Francia come parte di un piano nazionale per combattere il fumo.Sono le sigarette elettronichee getta , quelle utilizzate per il cosiddetto "". Ecco, il governo della Francia sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di vietarle . Una misura ...Dopo Germania, Australia e Nuova Zelanda i vaporizzatori per lo 'e getta saranno vietati in Francia come parte di un piano nazionale per combattere il fumo. La prima ministra Elisabeth Borne ha dichiarato all'emittente RTL riporta il Guardian che il ...

La Francia pronta a vietare lo 'svapo' usa e getta - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

PARIGI – Le sigarette elettroniche usa e getta saranno vietate in Francia nell'ambito del piano nazionale di lotta al fumo. Lo ha detto la prima… Leggi ...Dopo Germania, Australia e Nuova Zelanda i vaporizzatori per lo 'svapo' usa e getta saranno vietati in Francia come parte di un piano nazionale per combattere il fumo. (ANSA) ...