Supplenze da GaE e GPS 2023 | ecco le nomine AGGIORNATO

Il 64% delle nomine in ruolo sono state effettuate da graduatorie di merito concorsuali e da, ... 16.000e graduatorie esaurite, ecco in quali province Entro il 31 agosto 2023 gli Uffici ......in ruolo per l'anno scolastico 2023/24 ha previsto una fase ordinaria con lo scorrimento die ... Immissioni in ruolo e, a che punto siamo Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME ...dae GPS 2023, quanti turni di algoritmo ci saranno Minimo due, massimo. Ecco le province che hanno pubblicato Abruzzo Chieti e Pescara - L'Aquila - Teramo - rettifica 31 agosto - ...

Supplenze da GaE e GPS 2023: rinuncia, part time, presa di servizio. Le ISTRUZIONI Orizzonte Scuola

A prevederlo è la circolare annuale per le supplenze. Possono partecipare alla procedura gli insegnanti inseriti nelle GAE e nelle GPS. Di seguito facciamo chiarezza su come funzionano le supplenze al ...CASERTA – E’ in corso il processo di assegnazione delle supplenze annuali per oltre 800 precari nella provincia di Caserta. Questi insegnanti sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) ...