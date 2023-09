Supplenze ATA 2023 24 | autorizzazione alle nomine da graduatorie di terza fascia Aggiornato con Milano

(Di lunedì 4 settembre 2023)personale ATA per l'anno scolastico/24: in questi giorni gli Uffici Scolastici conferiscono ledaprovinciali di prima e seconda. In caso di scorrimento totale delle, in presenza di posti ancora da assegnare, si passa allo scorrimento delledi istituto di. Questo adempimento è a cura dei Dirigenti Scolastici in cui deve essere assegnata la nomina. L'articolo .

Per i sindacati anche quest'anno avremo 200mila. Con il decreto Pa bis sono stati ... Per i docenti l'aumento salariale medio mensile a regime è di 124, per gliè di 96, per i Dsga (i ...Per non parlare dei collaboratori scolastici, il personale: 1.500 le unità mancanti per l'anno ... Noi avevamo proposto all'USR di tornare allein presenza'. L'algoritmo a cui si riferisce ...Abbiamo un contenitore permanente e continuo che è quello da cui attingiamo per leper ... Servono anche risorse per ampliare l'organico del personale". Il Ministro ha intenzione di ...

UST FOGGIA: RUOLO PERSONALE ATA NOMINE EFFETTUATE PER L'A.S. 2023/2024 E SEDI ASSEGNATE flp scuola foggia

L’Ufficio scolastico territoriale è chiaramente in affanno a causa di una mancata calendarizzazione delle procedure ...Ecco la CIRCOLARE n. 43440 del 19 luglio 2023 (Pdf 296Kb) – Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, contenente ...