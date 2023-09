Superbonus | spunta l’ipotesi di una nuova proroga per i condomini Dal 2024 l’incentivo scende al 70%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unadel 110% oltre il 2023 per iche non completeranno i lavori entro l’anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60% o con una percentuale comunque avanzata. Come anticipato dal Messaggero, è una delle ipotesi arrivate sul tavolo del ministero dell’Economia tra le richieste per modificare ilcontro cui il governo Meloni si scaglia da giorni. Perché confermare le attuali scadenze per la riduzione del maxi incentivo che la destra a lungo ha difeso a spada tratta scontenterebbe molti. Al momento il 110% è rimasto solo per icon lavori deliberati nel 2022. Per le villette non sarebbe allo studio un’ulterioreoltre a quella prevista dal dl Asset di agosto, che ha spostato sposta il termine di conclusione dei lavori dal 30 settembre al 31 dicembre. A distanza ...